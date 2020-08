Vom 27. bis 31. Juli lud das Teach me! Lern- und Förderstudio in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Sieghartskirchen und mit Unterstützung durch die EVN AG zum Fußball- & Englisch-Camp ins Bodenfeldstadion Sieghartskirchen ein.

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Unter der Campleitung von Wolfgang Schatz wurden die Kinder so gefördert, dass sie in Sport und Englisch fit werden. Die Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren absolvierten 9 Stunden spielerisch einen Englischunterricht und 20 Stunden professionelles Fußballtraining.

Die Kombination aus Bewegung und Lerneinheiten machte den Kindern sichtlich Freude und das zugewonnene Fußball-Können wurde am Freitag beim Abschlussmatch vor den stolzen Eltern unter Beweis gestellt.

„Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Sponsor EVN AG. Ohne die Unterstützung wäre die Umsetzung dieser Kooperationsveranstaltung mit einer täglichen Betreuung der Kinder von 08:00-16:30 Uhr nicht zu solch einem moderaten Beitrag möglich gewesen. „Vielen Dank für die Förderung unserer Kinder“,

so Elisabeth Schatz vom Teach me! Team.