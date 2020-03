Frühlingsgrüße von der GARTEN TULLN

So schön bunt ist es bereits auf der GARTEN TULLN. In knapp einem Monat, am 11. April, öffnet die "Natur im Garten" Erlebniswelt wieder ihre Tore. Dann könnt ihr den Frühling in voller Pracht genießen und die Seele baumeln lassen. In 70 Schaugärten erwartet euch diese bunte Vielfalt. Am besten noch jetzt die vergünstigte Saisonkarte sichern.

Übrigens findet am 4. April der Charity-Lauf "Bee Running" auf der GARTEN TULLN statt. Laufen, Walken, Gehen, Pause machen, alles ist erlaubt und für einen guten Zweck. Mehr unter www.diegartentulln.at