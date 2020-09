In der Gartenbaumesse Tulln sind die schönsten Blumengestecke und Gebinde, von Fachleuten gesteckt, zu bewundern, in Coronazeiten ist das eine Wohltat. 2020 war auch in der Halle 1 ein Blumencorso mit Oldtimer-Fahrzeugen zu bewundern und mit der Eintrittskarte konnte auch die Garten Tulln, mt Aussichtsturm , besichtigt werden.