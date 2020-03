Muckendorf-Wipfing - multimedia-shows mkg lädt am Samstag den 28.03.2020 im Gemeindeamt Muckendorf-Wipfing (3426 Muckendorf a.d.Donau, Bahnstraße 3) zu einer Multimediashow über eine Reise durch Südafrika ein!

Diese Präsentation von Bild- und Videomaterial der Familie Gurker beginnt um 17:00 Uhr. Mit eindrucksvollen Aufnahmen von Landschaft und Wildtieren entführt sie der Moderator Kurt Gurker in eines der schönsten Ländern der Erde.

„Auf unseren Reisen an das schönste Ende von Afrika – Südafrika – haben wir unzählige tolle Erlebnisse mit den diversen Wildtieren erleben dürfen und sind jedes Mal fasziniert von der Weite und Leere des Landes, den sternklaren Nächten in abgelegenen Nationalparks, den Stimmen der Natur und natürlich auch von den Menschen. Auch von die Vielfalt an unterschiedlichen hervoragenden Speisen und Getränken sind wir immer wieder begeistert."

So schwärmen Martina und Kurt von Südafrika.

In der live kommentierten Multimedia Show erzählt Kurt von ihrer abwechslungsreichen Reise

in 7 Wochen und 7.500 km als Selbstfahrer von Kapstadt bis zum Kruger Nationalpark.

Eintritt frei! (freiwillige Spende)

Diese Multimediashow ist eine Benefizveranstaltung zu Gunsten von

"Helft Helfen - Wir helfen den Kindern Kenias"

Bitte um Anmeldung unter:

www.multimediashows-gurker.at/reservierung/