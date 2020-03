Du stehst gerade vor einer Entscheidung und weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst?

Du denkst dir, es sollte noch mehr geben in deinem Leben als das was jetzt gerade ist?

Du möchtest dich wieder mit deiner inneren Stimme verbinden?

Du möchtest mehr Klarheit in dein Leben bringen?

Du möchtest wieder mehr Lebendigkeit spüren?

Du liebst Yoga?

Dann bist du richtige bei dem neuen Kurs "Fall in love with yourself".

Dieser Kurs ist:

*4 Yogaeinheiten à 60 Minuten (=240 Minuten Yoga)

*4 Atemübungen

*4 Meditationen (angeleitet)

*Reflektionsübungen aus dem Coaching

*Workbook mit Übungen während der Einheit und zu Hause.



Wann? Samstag 28.03. und 04.04.10:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00

Themen:

Annehmen

Neues kreieren

innere Kraft

Vertrauen

Für mehr Infos siehe auch auf unserer Homepage nach:Fall in love with yourself - Kursbeschreibung

Bitte um Anmeldung da nur begrenzt Plätze frei sind!.Ich freue mich auf ein Wiedersehen auf der Matte.Namaste, Eure Julia

www.imschneidersitz.at