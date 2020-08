Bezirksweinkost kürt beste Weine

HENZING. "Unser Favorit ist und bleibt der Grüne Veltliner", so Ferdinand und Diethelma Fink, welche die Bezirkblätter bei der Bezirksweinkost im Heurigenlokal von Michael und Sandra Hauck. Auch Rudolf Hofmann und Gabriela Karlinger sind wahre Weinkenner: "Wir trinken auch den Grünen Veltliner, bzw sind auch vom gelben Muskateller sehr fasziniert". Obmann Josef Nagl: "Ich möchte mich bei allen Winzern recht herzlichst bedanken, nicht nur das sie das ganze Jahr über großartige Arbeit leisten, sondnern auch, dass die Weine wieder herrlich im Geschmack sind".

Auch bei Vizeweinkönigin Victoria Katharina Medved ist von den Weinen begeistert: "Auch ich möchte meinen Dank an alle Winzer aussprechen, da es nicht gerade einfach ist, gerade in Zeiten wie diesen, beste Qualität in die heimischen Kellern zu bringen".

Von der Qualität der guten Weine überzeugten sich Johann und Martina Höfinger, Bürgermeisterin Josefa Geiger, Zwentendorfs Bürgermeisterin Marion Török, Kammerobmann der Bezirksbauernkamer Tulln Mathias Holzer, sowie Eva Hagl-Lechner und Angelika Buchinger.