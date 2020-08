Mammut begleitet nun Wanderer

RUPPERSTHAL. Inzwischen den Weinbergen steht jetzt eine Mammuthütte? Grund genug, dass die Bezirksblätter bei der Eröffnung hautnah dabei waren. Weinbauvereinobmann Thomas Stopfer: "Mir persönlich war es ein Anliegen, die komplett verwachsene und renovierungsbedürftige Hütte als ca. 70 Jahre altes Kulturgut zu erhalten und aktivieren.

hochgeladen von Andreas Schlüsselberger

Die Weingartenhütte heißt "Mammuthütte im Mordthal", da in den 70ger Jahren gleich nebenan ca. 22.000 Jahre alte Mammutknochen geborgen wurden und seitdem im naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt sind".

Und wie finden Sabine Furtner und Leopoldine Augsner die Mammuthütte? "Es ist eine tolle Sache, schön das sie genau inzwischen den Weingbergen ist, denn dann können wir beim Wandern eine kleine Rast für die Jause kombinieren".

hochgeladen von Andreas Schlüsselberger

Kombiniert hatten auch Petra Eiböck, Maria Klein, Markus Pachner mit Stephanie und Corina Habacht

hochgeladen von Andreas Schlüsselberger

die Weingartenfürhung mit Fritz Genger. Die Segnung der neuen Mammuthütte sowie des Mammuts aus Holz, übernahm Pfarrer Claudiu Zediu.