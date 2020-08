Rein in die verdiente Pension gefeiert

KÖNIGSBRUNN. Zwei Königsbrunner „Institutionen“ gingen in Pension. Deshalb feierten die Volksschullehrerin Sylvia Pistracher (nach 40 Jahren an der Volksschule) und die Schulbusfahrerin Regina Mayrhofer (28 Jahre Schulbusfahrerin) gemeinsam mit Familien und vielen Freunden beim Heurigen Ott in Grafenwörth. Seitens der Gemeinde wurde ihnen von Bürgermeister Franz Stöger im Beisein von Amtsleiter Michael Gärtner und Schulausschussobmann Franz Jetzinger Ehrenurkunden der Marktgemeinde Königsbrunn überreicht.