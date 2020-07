Sieghartskirchen ist unter den TOP-250-Gemeinden Österreichs

SIEGHARTSKIRCHEN. public – das Magazin für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung – gab wieder das „TOP-250-Gemeinden-Bonitätsranking Österreichs“heraus. Im Rahmen des KDZ-Quicktest wurden die 2097 Gemeinden an Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und freien Finanzspitzengemessen und anhand ihrer Bonität gereiht.Die Marktgemeinde Sieghartskirchen konnte den Platz im Ranking um 134 Plätze verbessern und ist somit auf Platz 114 der TOP-Gemeinden-Österreichs angelangt. „Ich bin stolz, dass sich unser Marktgemeinde Sieghartskirchen durch den gemeinsam eingeschlagenen und umgesetzten Weg in diese herausragende Richtung entwickelt. „Trotz unserer sparsamen Finanzpolitik konnten wir alle geplanten Vorhaben umsetzen und sogar noch unsere Bonität steigern“, berichtet Bürgermeisterin Josefa Geiger.