Landesrat Martin Eichtinger: 10 Prozent mehr Eheschließungen im Bezirk Tulln, Scheidungen um 22 Prozent angestiegen.

BEZIRK. Die neuen Statistikzahlen zeigen, dass der Heiratstrend wieder aufwärts geht.



„Im Bezirk Tulln fanden im Vorjahr 514 Eheschließungen sowie 16 eingetragene Partnerschaften statt“,

so der für die Statistik zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Scheidungen sind ebenfalls angestiegen. Der Bezirk Tulln verzeichnet ein Plus von 22 Prozent.

Landesweiter Aufwärtstrend: Steigerung um vier Prozent

„In Niederösterreich wurde 2021 wieder mehr geheiratet, denn es wurden insgesamt 7.662 Ehen geschlossen und 240 eingetragene Partnerschaften begründet. Das sind vier Prozent mehr als 2020“,

ergänzt Eichtinger. So wurde im Vorjahr in NÖ fast stündlich geheiratet. Mit vier Prozent Steigerung gegenüber 2020 waren es zwar immer noch um 8,3 Prozent weniger Eheschließungen als jene 8.354 im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Die 2.845 Ehescheidungen und 17 Auflösungen eingetragener Partnerschaften im Jahr 2021 machen um 14,7 Prozent weniger Scheidungen gegenüber dem Jahr 2019 aus. Das ist der niedrigste Stand seit den 1980er-Jahren. Vor diesem Hintergrund lohnt auch ein Blick auf Details.

Erste Zahlen zu 2022

Auch 2022 haben sich bereits einige Paare das Ja-Wort gegeben. Im ersten Quartal 2022 haben im Bezirk Tulln bisher 77 Paare geheiratet. Vier weitere haben sich für eine eingetragene Partnerschaft entschieden. Gleichzeitig kam es zwischen Anfang Jänner und Ende April zu 37 Scheidungen im Bezirk und eine Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. Im Vergleich zum 1. Quartal 2021 sind die Hochzeiten um 10 Prozent gestiegen und die Anzahl der Scheidungen um 30 Prozent gesunken.

Hochzeit in Tulln

Erst kürzlichen gaben sich Franz und Tina Lackner und das JA-Wort und zwar an einem ganz besonderen Ort. Am fahrenden Schiff, die MS Stadt Wien, haben sie in Tulln mit etwa 120 Personen ihre Hochzeitsfeier nachgeholt. Natürlich durfte die Familie, Freunde und Kollegen nicht fehlen. Als musikalischer Akt begleitete "Jule & Band" die Hochzeitsfeier. Wir gratulieren herzlichen zur Feierlichkeit und wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Mai als beliebtester Heiratsmonat schon länger abgelöst

Entgegen früherer Trends finden die meisten Hochzeiten in Niederösterreich jedoch nicht mehr im Mai statt. Das war zwar noch in den 1990er-Jahren und bis zum Jahr 2005 der Fall, seit dem Beginn der 2000er Jahren gab es aber im August insgesamt 23.974 Eheschließungen, und erst danach folgen der Juni mit 22.745 und der Mai mit 22.568. Allerdings war der Mai in diesem Jahrtausend bisher acht Mal der Monat mit den meisten Eheschließungen des jeweiligen Jahres. Dennoch ist beim beliebtesten Hochzeitsmonat durchaus ein Trend zu einem leicht merkbaren Hochzeitsdatum erkennbar: Von 2005 bis 2008 und 2015 bis 2018 war jeweils der Monat, der der letzten Ziffer der Jahreszahl entspricht, der stärkste Hochzeitsmonat – was übrigens im Jahr 1999 ein einziges Mal den September zum ultimativen Hochzeitsmonat kürte. 2021 war der Juli mit 1.368 Eheschließungen der Hochzeitsmonat Nummer eins.