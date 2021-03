Völlig überrumpelt fühlte sich eine 80-Jährige aus dem Bezirk Tull, als ein 63-jähriger Pensionist, der ihr jahrelang bei Gartenarbeiten half, sie im November 2020 mit Gewalt zu sexuellen Handlungen drängte.

BEZIRK/ ST. PÖLTEN. Am Landesgericht St. Pölten bestritt der Angeklagte, der Frau zu nahe gekommen zu sein. Staatsanwältin Barbara Kirchner wies bereits in ihrem Eingangsplädoyer darauf hin, dass die Frau absolut glaubwürdig und lebensnah den Vorfall in ihrem Kellerstübchen, in dem sie ihm ein Frühstück servierte, schilderte. Sie habe ihn als netten Menschen gekannt, sei mit ihm zufrieden gewesen und habe überhaupt keinen Grund gehabt, ihn falsch zu belasten. Doch plötzlich habe er 20.000 Euro von ihr verlangt und dann gemeint: „Du hast mir auch versprochen, dass ich dich flach legen darf!“ Er habe sie auf einen Sessel gestoßen, sie am Arm festgehalten und hörte mit seinen Übergriffen erst auf, als sie behauptete, dass ihr Sohn gleich kommen würde. Gegen ihn, so Kirchner, spreche auch die Tatsache, dass der Beschuldigte bereits 2012 wegen Vergewaltigung verurteilt worden war.

Fühlte sich unterbezahlt

„Das mit dem Geld, ja das stimmt“, erklärte der Pensionist. Er habe für seine Arbeiten zehn Euro pro Stunde erhalten. Damit fühlte er sich unterbezahlt. Die Frau habe daher versprochen, ihm für schwerere Arbeiten Geld auf ein Sparbuch zu legen. Er habe ihr am Vortag erklärt, dass er nicht mehr arbeiten könne und ein neues Leben beginnen möchte. Eigentlich sei er dann nur noch einmal hin, weil er seinen Schlüssel verloren habe.

Die meiste Zeit seines Lebens war der Mann obdachlos, so Verteidigerin Nora Friedle. Nun hatte er zum ersten Mal eine eigene kleine Wohnung, daher habe der Schlüssel für ihn so eine große Bedeutung. Seine verminderte Intelligenz ließe es auch gar nicht zu, eine Lügengeschichte mehrfach zu wiederholen und den Wert von 20.000 Euro könne er nicht einschätzen, erklärte Friedle.

Überzeugende Aussage und DNA

Für den Schöffensenat war neben der überzeugenden Aussage des Opfers vor allem auch ein DNA-Treffer des Pensionisten an der Innenseite des Pyjamas der Frau, den sie unter einem Bademantel trug, ein wesentliches Indiz seiner Schuld. Wie Richterin Doris Wais-Pfeffer ausführte, gebe es auch zahlreiche Parallelen zu den Vergewaltigungsvorwürfen von 2012. Zum Urteil mit einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren wegen geschlechtlicher Nötigung gaben Friedle und Kirchner vorerst keine Erklärung ab, damit ist es noch nicht rechtskräftig.