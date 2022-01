85 Millionen Euro für 340 Straßenprojekte

NÖ. „Auch wenn die Mobilität aufgrund von Corona eingeschränkt ist, wird der Straßenbau dennoch nicht stillstehen“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, der gemeinsam mit Straßenbaudirektor Josef Decker über die Investitionen in das NÖ Landesstraßennetz informiert. 85 Millionen Euro werden 2022 investiert, 340 Projekte realisiert. „Mit dem Baubeginn von Straßenbauprojekten wie den Umfahrungen Großglobnitz – Kleinpoppen an der B 36, Harmannsdorf – Rückersdorf an der B 6 und Allentsgschwendt an der L 76 entlasten wir tausende weitere Menschen vom Durchzugsverkehr“, so Schleritzko.

Mit'm Rad zur Ausstellung

Auch ein grenzüberschreitendes Projekt befindet sich bei den Planungen: Bereits im Frühjahr soll der Radweg zwischen der Slowakei und Marchegg fertiggestellt sein, dann geht's sozusagen mit dem Rad zum Schloss, wo die heurige Landesausstellung stattfindet. 50 Radwegprojekte wurden 2021 umgesetzt, heuer sind es doppelt so viele, die sich mit 20 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Spurensuche bei der S34

So und wer sich jetzt fragt, wo denn die verkleinerte Variante der S34 berücksichtigt wurde, der sei informiert, dass diese ein Bundesprojekt ist und somit auch vom Bund finanziert werden muss. Derzeit findet die Evaulierung statt, „eventuell wird sie weniger Spuren und eine verkleinerte Auf- und Abfahrt haben – auch im Sinne des Bodenverbrauchs“, so Schleritzko.