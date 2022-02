Universitätsklinikums Tulln wurde von der ÖQUASTA für das Jahr 2021 erneut mehrfach ausgezeichnet.

Die ÖQUASTA, die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen, ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ermächtigt, Gütezeichen für die Teilnahme an ÖQUASTA Rundversuchen zu verleihen. Das Gütezeichen ist eine Auszeichnung für überdurchschnittliche Laborleistungen und soll Anreiz für hohe analytische Qualität sein.

Patientenversorgung garantiert

Das Zentrallabor des Universitätsklinikums Tulln ist einer dieser herausragenden Gewinner und wurde rückwirkend für das Jahr 2021 gleich neunmal ausgezeichnet. Eine herausragende Bestätigung, dass die Patientenversorgung mit einer hohen qualitativen Durchführung garantiert ist. Dies erfüllt auch den Laborleiter, OA Dr. Michael Odpadlik, mit Stolz: „Die Auszeichnungen gehören allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Analysen mit konstanter Qualität durchführen, als Basis für den Behandlungserfolg der klinischen Abteilungen des Universitätsklinikums Tulln“.

Beste Laborien

In den Rundversuchs-Programmen „Blutgruppenserologie“, „SARS-CoV-2 Virusgenomnachweis“, „Therapeutisches Drug-Monitoring“, „Serumproteine“ sowie „Kardinale Marker“ zählt das Universitätsklinikum Tulln zu den 30% der besten Laboratorien.

In weiteren Rundversuchs-Programmen mussten alle Ergebnisse des Kalenderjahres richtig sein, auch hier wurde dem Zentrallabor des Universitätsklinikums Tulln das Gütezeichen für „Hepatitis A - Antikörper“, und „Hepatitis C - Antikörper“ verliehen.

So wird bewertet:

Bei einem Rundversuch bekommt jedes Labor eine unbekannte Probe und muss diese Probe genauso wie ein Untersuchungsmaterial von einem Patienten behandeln, indem die jeweils zu untersuchenden Laborwerte (laut dem Rundversuchsprotokoll) erhoben werden.

Wenn das jeweilige medizinische Labor den Rundversuch im Hinblick auf Richtigkeit und Präzision besteht, bekommt das Labor für den entsprechenden Test ein Rundversuchszertifikat.