Beim Strombad Kritzendorf, Bezirk Tulln, ist Dienstag früh eine Frau mit ihrem Auto in die Donau gestürzt. Die Lenkerin konnte sich laut Feuerwehr selbst befreien und blieb unverletzt.

Augenzeugen schlugen am frühen Morgen Alarm. Sie beobachteten, wie ein Auto in die Donau stürzte. Kurz darauf war ein Großaufgebot von Einsatzkräften an Ort und Stelle.

KRITZENDORF. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte Dienstag früh ein PKW samt Insassin beim Strombad in Kritzendorf in die Donau und versank. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist das Fahrzeug bereits unter Wasser gewesen", teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch Personen im Auto befinden, wurde sofort mit Booten, Tauchern und einem Rettungshubschrauber nach möglichen weiteren Unfallopfern gesucht. Am Vormittag teilte Resperger schließlich mit, dass es die Lenkerin schaffte sich selbst noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu befreien, unverletzt war und auch keine weiteren Menschen in den Unfall involviert waren. Das Auto wurde von der Feuerwehr an Land gezogen und von der Polizei sichergestellt. Warum das Auto in die Donau stürzte, ist weiterhin unklar. Die genauen Umstände sollen jetzt ermittelt werden.