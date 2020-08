MICHELHAUSEN. Ab und zu ist das Leben schwarz/weiß. Im Fall der Familie Bachmann hat es sogar noch eine dritte Farbe – nämlich braun. Ja, Tricolor nennt man die Farbgebung auch bei Border Collies. Doch von vorn.

18 Tage sind die Welpen von Hündin Kira alt, haben die Augen schon geöffnet und winseln wie wild, wenn Mama Kira in die Nähe kommt.

Ein stolzes Herrchen: Bachmann mit drei Welpen

Entscheiden könnte man sich nicht, welcher beziehungsweise welche von den Welpen schöner ist. Das sind sie nämlich alle auf ihre eigene Art. Nicht nur Kira auch Herrchen und Frauchen sind stolz darauf, dass der B-Wurf geglückt ist. Doch das hat man der Hilfe der Tierklinik in Mitterndorf zu verdanken, die letztendlich entschieden hat, die Welpen nicht auf die natürliche Weise auf die Welt kommen zu lassen. Zu gefährlich wäre es gewesen. Die Narbe am Bauch von Kira ist mittlerweile gut zugewachsen, beim Besuch der BEZIRKSBLÄTTER bringt sie gleich einen Tannenzapfen. Spielen geht bekanntlich immer. Darf sie aber nur in begrenztem Ausmaß.

Und jetzt wird mal gesaugt: Kira mit den sieben Welpen.

Und die Welpen? Die wurden mittlerweile für das Fotoshooting in einen großen Korb in den Garten verfrachtet. Unter dem Pfirsichbaum ist es auch bei diesen hochsommerlichen Temperaturen angenehm kühl. Warm wird einem hingegen nicht nur beim Anblick der Welpen, sondern auch, als sich die beiden Enkelkinder der Bachmanns, Marie und Isabella, dazugesellen und die kleinen Racker vorsichtig streicheln. Fernseher, Tablet und Handy sind für die Mädels ein Tabu, seitdem die Welpen da sind, am liebsten würden sie auch in der Wurfbox schlafen. Das verbietet die Oma aber.

Und wer sich jetzt für einen Welpen interessiert: Balu ist der Hahn im Korb und wird von Balda, Biona, Bliss, Beva, Brit und Bea umgarnt. Für die Bachmanns steht jedoch fest, dass ihre "Babys" nur an Personen und Plätze gegeben werden, wo sie überzeugt sind, dass sich der Border Collie wohlfühlt.

Kontakt Familie Bachmann0664 221 59 68