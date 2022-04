Neueröffnung "Boathouse" am Golfplatz Atzenbrugg.

ATZENBRUGG. Am 01. April eröffnete das "Boathouse" als neues Restaurant im Bezirk Tulln. Angesiedelt ist das Lokal beim Golfplatz Atzenbrugg. Bereits in der Vergangenheit diente das Gebäude unter anderem als Eventlocation für Feiern, Hochzeiten und Firmenevents. Bis Februar 2023 will sich das Boathouse mit seiner ersten eigenen "Haube" schmücken. Wichtig dabei ist, dass die Regionalität sowie Saisonalität bei den verwendeten Zutaten stimmt. Das Ziel hinter der Neueröffnung ist klar:



"Wir möchten unseren Gästen ein Fine-Dinning Erlebnis auf Haubenniveau bieten, dass zudem leistbar ist",

so Chef De Cuisine Jan Baumeister.



Arbeit mit Leidenschaft





"Die Kriterien werden ausschließlich vom Verlagshaus Gault Millau und deren Herausgeberin Martina Hohenlohe intern festgelegt und sind nicht in einem offiziellen Katalog oder ähnliches einsehbar",

verrät uns Josef Floh von der Gastwirtschaft Floh.



"Grundsätzlich werden die Qualität der Speisen, die Kreativität und deren optische Darstellung im Rahmen eines Testbesuches in möglichst objektiver Weise, natürlich trotzdem letzlich in subjektiver Form des Testers wahrgenommen und verschriftlicht. Das Team der Gastwirtschaft Floh freut sich seit vielen Jahren über viele Gäste, welche unsere Begeisterung, unseren Fleiss und unsere Kreativität wertschätzen. Dieser gegenseitige Respekt erlaubt es, unsere Arbeit mit viel Freude, Enthusiasmus und Emphatie auszuüben."

Auch wenn der Gastronomie Beruf mit viel Leidenschaft verbunden ist, birgt er auch viele Hürden und Herausforderungen.

"Generellen ist die Gastronomie ein sehr harter Beruf und gerade in der gehobenen Gastronomie wird dieser „Perfektionsdruck“ mit all den Bewertungen natürlich auch immer größer. Da sollte man schon eine gute Nervenkonstrukt haben",

erzählt uns Küchenchef des Weinhauses Lukas Humer.



"Spezielle Richtlinie bzw. einen „richtigen“ Plan an den man sich halten muss um Hauben zu erkochen, gibt es keinen. Für mich persönlich muss die generelle Einstellung gegenüber dem Beruf stimmen. Man muss ihn mit Leidenschaft, Hingabe und dem richtigen Spirit angehen. Das schlechteste ist verbissen auf Punkte bzw. Bewertungen hinzuarbeiten und alles nur dafür zu tun. Am Ende des Tages ist es das wichtigste zufriedene und glückliche Gäste die mit einem Lachen im Gesicht im Restaurant sitzen und einen schönen Abend mit und bei uns verbracht haben. Wenn man das was man tut mit Überzeugung und Passion macht kommen Punkte und Hauben von alleine, oder auch nicht",

grinst Humer.



"Aber alles in allem ist Gastronomie und speziell für uns der Kochberuf der schönste Beruf auf Erden. Man kann jeden Tag was neues erleben, kann sich jeden tag fortbilden, neue Dinge probieren, neue Produkte kennenlernen und sich einfach in jeder Hinsicht ausleben und Kreativ sein. Genauso im Service, man lernt jeden Tag neue Leute kennen, kann denen einen schönen Tag oder auch nur schöne 5 Minuten bereiten was einen am Ende des Tages sehr glücklich machen kann."

Diese Haubenlokale gibt es aktuell im Bezirk:

Mörwald „Toni M.“ - Feuersbrunn – 4 Hauben

Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn – 3 Hauben

Nibelungenhof in Traismauer – 3 Hauben

Weinhaus – Kirchberg am Wagram – 2 Hauben

Gut Oberstockstall – Kirchberg – 3 Hauben

Vormals Josefs Himmelreich – Zaussenberg – 3 Hauben - Seit Ende März 2022 dauerhaft geschlossen.

Das Wolf – Langenlebarn – 3 Hauben

Sodoma – Tulln – 3 Hauben

Mörwald „Zur Traube“ – Feuersbrunn – 2 Hauben

Berghotel Tulbingerkogel – Mauerbach (Grenze Tulln) – 2 Hauben

Böhm – Weinzierl – 2 Hauben

Markthaus – Grafenwörth – 2 Hauben

Gasthaus Figl – Wolfpassing – 2 Hauben

Landgasthaus Mann – Königsbrunn – 1 Haube