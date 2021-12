TULLN. Die Bewegung „Natur im Garten“ bietet ein breites Netzwerk an Partnerbetrieben, die sich an den Kriterien von „Natur im Garten“ orientieren. Damit ist für Kundinnen und Kunden der Baumpflege Staniek garantiert, dass in Tulln ein Betrieb eine ökologische und biologische Orientierung einnimmt, an der nachhaltigen Entwicklung der Gartenbranche interessiert ist und ökologische und biologische Produkte bevorzugen.

Die Baumpflege Staniek in Tulln arbeitet seit 20 Jahren nach dem Grundsatz „Kein Baum ist zu groß, kein Auftrag zu klein“. Die Kriterien für „Natur im Garten“ Partnerbetriebe umfassen eine ökologische Orientierung und ein Interesse an der nachhaltigen Entwicklung der Gartenbranche. Ebenso wird der Vorzug zu ökologischen und biologischen Produkten gewährleistet.

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Kriterien von „Natur im Garten“ geschult und informiert. Einerseits können die aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen optimal eingehalten werden, andererseits ist der Wissensstand immer am letztmöglichen Stand“, betont Geschäftsführer Christof Staniek. „Es war daher ein logischer Schluss, den Weg zur NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ zu finden. Unser Grundgedanke, ökologische Baumpflege ohne Torf einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, war und ist uns sehr wichtig“, resümiert Staniek über die neue Zusammenarbeit.

Die Baumpflege Staniek unterscheidet sich durch ein großes Leistungsspektrum von Mitbewerbern und Service in den Bereichen Baumkontrolle und -kataster, Baumpflege und -schnitt sowie Garten- und Objektpflege oder Industriekletterarbeiten.

„Bei Gefahr in Verzug sind wir ebenso ein rasch handelnder Ansprechpartner, wenn Unwetter oder Sturm Schäden bei Bäumen verursacht“, informiert Staniek.