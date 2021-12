TULLN. An den Wochenenden kam es vermehrt zu Demonstrationen in den Landeshauptstädten. Impf- und Maßnahmengegner machten dabei auch nicht vor Spitälern halt. Nach einer Corona-Demo in Oberösterreich wurde kürzlich eine Pflegerin attackiert. Doch wie sieht es im Bezirk Tulln aus? Gibt es Sicherheitsbedenken?

"Im Krankenhaus Tulln ist es vermehrt zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Besucher und Mitarbeiter gekommen, die jedoch in Gesprächen beruhigt werden konnten. Zu körperlichen Konfrontationen ist es zum Glück bislang nicht gekommen. Für den Ernstfall verfügt unser Klinikum über Mitarbeiter, welche im Umgang mit Aggressionsereignissen speziell geschult sind (Deeskalationsteam)", so die Stellungnahme vom Universitätsklinikum Tulln.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) hat für Demonstrationen vor Spitälern kein Verständnis und überlegt ein Verbot. "Dem muss ein Ende gesetzt werden", erklärt er dazu. Er und Landesrätin Ulrike Königsberger Ludwig (SPÖ) ziehen dabei an einem Strang. Stadtarzt Franz Bichler wiederum hat diesbezüglich überhaupt keine Bedenken. Während seiner Verabreichung von über tausend Impfungen sei es zu keinem einzigen negativen Vorfall gekommen. "Das liegt am intensiven Coronamanagement zwischen Ärzten und der Gemeinde. Seit Beginn der Pandemie wurde dieses Problem stets thematisiert. Tulln hatte auch die erste Impfstrasse", erklärt der Stadtarzt. Das Rote Kreuz startet eine Solidaritätsaktion für Helfer unter dem Motto: "Solidarität statt Spaltung" und hofft so auf sanftem Weg zur Beruhigung der ganzen Situation beitragen zu können.

Mehr Solidarität

Die Corona-Pandemie hat bei allen tiefe Spuren hinterlassen. Besonders belastet sind jene Helfer, die seit mehr als 20 Monaten mitunter bis zur Erschöpfung für andere im Einsatz sind. Die aktuellen Angriffe gegen das Gesundheitspersonal sieht das Rote Kreuz hingegen mit großer Sorge. "Es ist höchste Zeit, Solidarität zu zeigen. Zu respektvollem Umgang, Dankbarkeit und wertschätzendem Benehmen können wir alle beitragen. Die Mitarbeiter des Gesundheitssystems helfen oft rund um die Uhr allen Personen. So wie in kriegerischen Auseinandersetzungen und im Konfliktfall, wo Gesundheitspersonal in jedem Fall zu schützen ist, fordern wir, Gesundheitseinrichtungen und auch ihr Personal außer Streit zu stellen", plädiert die Pressesprecherin des Roten Kreuz, Sonja Kellner.

