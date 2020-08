Kunst und Kultur dürfen gerade in Zeiten der Unsicherheit nicht vernachlässigt werden, Kultur steht für Nähe, Gemeinschaft, Identität, Vermittlung und für Regionalität.

TULLN / NÖ (pa). Die Deklaration zur Bedeutung der Regionalkultur streicht in 15 Punkten den Wert und die Rolle der Regionalkultur für die Gesellschaft hervor. Viele Partner aus Kultur, Wirtschaft und Politik tragen die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Kultur.Region.Niederösterreich präsentierte Erklärung mit und unterstreichen damit die Wichtigkeit und Notwendigkeit regionaler Kulturarbeit.

Auch der Niederösterreichische Blasmusikverband unterstützt die Förderung der Regionalkultur.



„Wir freuen uns sehr über dieses Bekenntnis zur regionalen Kulturarbeit. Der NÖ Blasmusikverband ist in den Regionen stark vertreten. Ob bei kirchlichen Anlässen oder regionalen Festen – ohne Blasmusikkapellen wäre das kulturelle Leben in den Regionen Niederösterreichs um vieles ärmer – eigentlich nicht vorstellbar!“,

so Peter Höckner, Landesobmann des NÖ Blasmusikverbands und Elisabeth Haberhauer, Geschäftsführerin des NÖ Blasmusikverbands.

„Unser Dank gilt den über hunderttausend Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Wir wollen damit auch unsere Verbundenheit, aber auch ein klares Bekenntnis zur vielfältigen Arbeit zum Ausdruck bringen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Vielfältigste kulturelle Nahversorgung

„Kultur ist in allen 573 Gemeinden des Landes spürbar und die Deklaration zeigt ganz klar auf, dass damit vielfältigste kulturelle Nahversorgung passiert. Es ist wichtig und wir sind dankbar, dass viele Organisationen, Firmen und Partner die Wichtigkeit und Notwendigkeit von regionaler Kulturarbeit sehen“, so Martin Lammerhuber, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich. Die Kultur.Region.Niederösterreich und ihre Betriebe – Volkskultur, Musik & Kunst Schulen Management, Museumsmanagement, BhW (Bildung hat Wert) und Kulturvernetzung – stehen gemeinsam mit zahlreichen regionalen Partnern für:

über 200.000 Veranstaltungen jährlich im Regionalkulturbereich

100.000 engagierte Ehrenamtliche und Freiwillige im Kulturbereich in Niederösterreich

Gesamt ca. 500.000 Stunden ehrenamtliche Kulturarbeit pro Woche

60.000 Musikschülerinnen und Musikschüler

40.000 Chormitglieder

Über 25.000 Musikerinnen und Musiker in 500 Blasmusikkapellen und -vereinen

10.000 Volkstänzerinnen und Volkstänzer

2.000 Mitglieder der Kulturvernetzung

750 Museen und Sammlungen

20.000 Vereine im Service Freiwillige

Weiters in den Regionen: Bildungswerke, Stadt- und Dorferneuerungsvereine, Fortbildungsangebote, Landjugend, Märkte, Bibliotheken, Festivals, Wettbewerbe, Kinos, Geschichtsvereine, …

Weitere Unterstützer der Deklaration:

NÖ Werbung, SONNENTOR, Hilfswerk NÖ, Spar Niederösterreich, Kastner, Niederösterreichische Versicherung, Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien, NÖ Gemeindebund, NÖ Gemeindevertreterverband, Wirtschaftskammer NÖ, Landwirtschaftskammer NÖ, NÖM, NÖ Zivilschutzverband u.v.m.