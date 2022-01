Aus der Serie Bilder "von Oma und Opa" hat uns Brigitte Reinisch Fotos von ihrer Urgroßmutter Johanna Haas, geb. Hiesberger, 1866-1911, und ihrer Oma, Josefa Ambichler, geb. Haas, 1896-1984 von Brigitte Reinisch

Die stattliche Uroma war eine tüchtige Bäuerin, die mit ihrem Mann Franz drei eigene Kinder und zwei aus seiner ersten Ehe großzog. Leider verstarb sie, als die Oma 15 Jahre alt war. Als älteste Tochter musste sie sich dann um ihre Geschwister kümmern. Sie lebten in Ossarn. Später heiratete sie Johann Ambichler aus Schweinern und bekam zwei Kinder. Einige Jahre wohnten sie in Reidling und zogen dann nach Michelhausen, wo der Opa von Frau Reinisch eine Schmiede übernahm und Oma einen großen Garten bewirtschaftete. Ihre Tochter zog nach Wien und mein Vater übernahm den elterlichen Betrieb. Er lebt heute noch in Michelhausen, wo er mit fast 93 Jahren noch regen Anteil am Geschehen in Niederösterreich nimmt. Das Heimatmuseum Michelhausen ist in den ehemaligen Räumlichkeiten seiner Schmiede/Schlosserei untergebracht.