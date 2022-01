Diesen Sonntag fand die erste Blutspendeaktion des neuen Jahres im Tullnerfeld statt.

WÜRMLA. Die Volksschule in Würmla war dieses Mal der Veranstaltungsort. Von 9 bis 15 Uhr nahmen sich 161 Personen vor, ihr Bestes geben zu wollen, sodass am Ende des Tages 142 höchst wertvolle Blutkonserven verzeichnet werden konnten. Bei dieser Gelegenheit wurden auch fünf Personen für ihre häufigen Blutspenden geehrt, so erhielten Elisabeth Piribauer sowie Thomas Wolf die Blutspendemedaille in Bronze, Frau Waltraud Arzberger die Medaille in Silber und für 75 freiwillige Spenden die Herren Wolfgang Bogner sowie Markus Kosowski gab es die goldene Verdienstmedaille. Das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligeneich ist allen Blutspendern, die an dieser Aktion teilgenommen haben, überaus dankbar.