Auch in der fortgesetzten Verhandlung am Landesgericht St. Pölten hüllte sich ein 53-jähriger Angeklagter in Schweigen. Der Angestellte aus dem Bezirk Tulln soll seine Putzhilfe und deren Lebenspartner um mehr als 250.000 Euro betrogen haben (die Bezirksblätter berichteten).

BEZIRK TULLN (ip). Wie die neuen Ermittlungsergebnisse zeigten, verfügte das Paar tatsächlich über jenen Geldbetrag, von dem in der Anklageschrift die Rede war, wobei 210.000 Euro von einem Hausverkauf des geschädigten Mannes stammten. Eintragungen der Frau in einem Kalender, den sie wie ein Tagebuch führte, vor allem aber ein monatelanger Chat-Verlauf des Paares mit dem Beschuldigten wiesen eindeutig darauf hin, dass sich der Angeklagte größere Summen von seinen „besten Freunden“ geliehen hat. Unter anderem versprach er auf Nachfrage der Opfer, dass er sie zu Millionären machen werde.

Freundschaft entwickelt

Wie die Frau als Zeugin erklärte, habe sich zwischen dem anscheinend gut situierten Angestellten und ihr ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis entwickelt, dem sich auch ihr Partner anschloss. Den gegenseitigen Liebesschwüren beim Chatten entnahm Verteidiger Maximilian Fouchs, dass die Beziehung wohl weit über eine Freundschaft hinausgegangen sei.

Zuletzt war das Pärchen vollkommen pleite. Sie hätten ihm voll vertraut und geglaubt, als er ihnen 2018 von einem Problem erzählte, wonach seine Konten vorübergehend gesperrt worden seien.

Zahlungen ans Finanzamt

Von seiner Großmutter habe er Grundstücke geerbt, diese verkauft, jedoch steuerlich nicht korrekt abgerechnet. Stück für Stück müsse er nun entsprechende Summen an das Finanzamt abführen, um wieder Zugriff auf seine Konten zu bekommen. Er zahle ihnen selbstverständlich alles zurück und noch einiges drauf. „Ich brauche mir nie mehr Sorgen zu machen, er wird sein ganzes Leben für uns sorgen!“, habe er sie immer wieder vertröstet.

Hohe Schadenssumme

Als „klassische Betrugsopfer“ bezeichnete Richter Andreas Beneder das Paar, dessen Aussagen durchaus glaubwürdig und nachvollziehbar schienen. Dass der Beschuldigte kein Geständnis ablegte und, wie Staatsanwältin Julia Berger betonte, eine sehr hohe Schadenssumme in einem langen Tatzeitraum zustande gekommen sei, wirkten sich auf das Strafmaß des Schöffensenats zum Nachteil des 53-Jährigen aus. Über das Urteil von 24 Monaten Freiheitsstrafe, davon 16 bedingt, ergänzt durch Schadensrückzahlungen in Höhe von 251.500 Euro möchte der Beschuldigte noch nachdenken, wie er über seinen Anwalt ausrichten ließ. Es ist damit noch nicht rechtskräftig.

