Dass eine Teuerungswelle über uns hereinbricht, ist den meisten wahrscheinlich schon aufgefallen. Zuerst stiegen die Spritpreise, dann gab es horrende Nachzahlungen für den Öl- und Gasverbrauch, auch die Stromkosten sind gestiegen. Nun steigen also auch noch die Getreidepreise? Die Folgen davon sind: teure Eier, teures Brot etc. Traurig ist nur, dass die Bauern die Kosten schlucken müssen. Dass das Geschäft mit den Eiern für unsere heimischen Bauern nicht mehr lukrativ erscheint, kann ich nachvollziehen. Es muss möglich sein, dass jede Bäuerin und jeder Bauer kostendeckend produzieren kann, um nicht auf den teuren Futtermittelkosten sitzen zu bleiben. Es ist zwar bereits lästig, ständig von Teuerungen zu hören und dass uns als Konsumenten keine andere Wahl bleibt als diese zu übernehmen. Doch immer noch besser, als wir würden uns in einer Eierknappheit wiederfinden, weil es sich kein Bauer mehr leisten kann und will, weiter Eier produzieren zu lassen und anzubieten.

Da die Getreidepreise steigen, erwarten uns teurere Eier