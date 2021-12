TULLN. Kälte, Pandemie, Urlaub, das alles sind gute Gründe für einige Tullner um das Land zu verlassen um Weihnachten im sonnigen Süden zu verbringen. Einmal den Heiligen Abend im Bikini oder in der Badehose am weißen Sandstrand unter Palmen zu feiern, statt in der klirrenden Kälte, das wünschen sich viele. Einige setzen das auch um. Pfarrer Christoph Kowalski, Pfarre Tulln, findet nichts schlechtes bei 30° auf die Geburt Christi zu Warten. "Ob unter einer Tanne, oder unter einer Palme Weihnachten zu feiern ist egal, wichtig ist nicht das Kulturelle, sondern das Geistliche", Die Geburt unseres Herrn kann überall gefeiert werden." Thomas Stefan fliegt jedes Jahr nach Bulgarien, hat heuer den Flug umgebucht. "Aufgrund der niedrigen Durchimpfungsraterate von 26% haben meine Gattin und ich uns beschlossen Weihnachten dieses mal Zuhause zu verbringen", so Stefan. Cornelia Förstl zieht es überhaupt vor das fest daheim in Tulln zu verbringen. "Ich war über Weihnachten noch nie weg, weil ich an diesem Tag die ganze Familie um mich haben möchte", sagt Förstl. "Warum soll ich Weihnachten woanders verbringen, wenn es Zuhause so schön ist?", fragt sich Sandra Angrosch und feiert das Fest gerne mit ihrer Familie im Lande. Martina Führer sieht das ähnlich "Ich geniesse die Ruhe. Wenn andere um die Weihnachtszeit auf Urlaub fahren, geniesse ich den Rückzug".