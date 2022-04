Tullner Maifest am Samstag, 30. April & Sonntag, 1. Mai

TULLN. Das Aufstellen des Maibaums in Tulln wird heuer endlich wieder zum großen Fest am Hauptplatz. Am Samstag, 30. April wird der Baum mit musikalischer Untermalung der Stadtkapelle Tulln vor der Bezirkshauptmannschaft aufgestellt, danach sowie am 1. Mai gibt es Schmankerl vom FC Tulln.

Die Stadtgemeinde Tulln lädt in Zusammenarbeit mit dem FC Tulln und mit Musik der Stadtkapelle Tulln zum mittlerweile 8. Maifest am Tullner Hauptplatz. Neben Speis‘ und Trank und schwungvoller Musik steht nach zweijähriger Pause endlich wieder das gemütliche Miteinander im einmaligen Ambiente des Tullner Hauptplatzes im Mittelpunkt – und ist die ideale Gelegenheit, das Dirndl und die Lederhose auszuführen!

Tullner Maifest 2022

Hauptplatz Tulln

Samstag, 30. April:

• 10:00 – 12:00 Uhr: Maiständchen der Stadtkapelle Tulln in der Innenstadt

• 12:00 Uhr: Maibaum-Aufstellen mit Musik der Stadtkapelle Tulln, danach: Bieranstich durch

Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk

• 12:00 – 23:00 Uhr: Speis und Trank vom FC Tulln

Sonntag, 1. Mai:

• 11:00 – 15:00 Uhr: Festbetrieb / Mittagstisch mit dem FC Tulln

„Tulln ist die ‚Stadt des Miteinanders‘ – das merkt man z.B. auch, wenn sich der Hauptplatz bei Veranstaltungen in eine besonders frequentierte Verweilzone verwandelt. Zusammensitzen und plaudern während die Kinder im Brunnen spielen – wie ließe sich der Mai schöner begrüßen?“,

so Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk zum Programm beim Mai-Auftakt.

In Tulln ist immer was los!

In der Frühlingszeit ist in Tulln für alle etwas dabei, von Garten-Veranstaltungen über kulturelle Highlights bis zu Markttreiben am Hauptplatz.

• Veranstaltungen in Tullns Innenstadt: www.tulln.at/innenstadt

• Weitere Veranstaltungen in der Stadtgemeinde Tulln: www.tulln.at/veranstaltungen