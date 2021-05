KIRCHBERG / WAGRAM. Versteckt und vom Marktplatz nicht sichtbar befindet sich das alte Gefängnis in Kirchberg. Viele, insbesondere jüngere Menschen, kennen dieses Gebäude nicht und wissen nicht welche Historie damit verbunden ist. Das Gefängnis wurde bis 1974 als Erziehungsanstalt für "schwererziehbare" Jugendliche genutzt. Aus wenigen Aufzeichnungen weiß man, dass Jugendliche, die nach Kirchberg gekommen sind, aus ärmlichen, sozial benachteiligten oder zerrütteten Familien kamen. Bei einer Aufarbeitung, im Zuge eines Kunst- und Kulturprojektes 2017, hat sich Wolfgang Giegler als Kurator mit der Geschichte des Hauses beschäftigt: "Dokumente und Unterlagen über die Zeit gibt es kaum." Die Anstalt in Kirchberg war eine Außenstelle einer Bundesanstalt in Kaiserebersdorf.

Grausam, brutal & traurig

Für die Jugendlichen galt die Verlegung nach Kirchberg als besonders harte Strafe. Ein Zeitzeuge, der namentlich nicht genannt werden möchte, berichtet zurückhaltend über die schlimmste Zeit seines Lebens: "Wenn du nicht spurst kommst nach Kirchberg!" Die Jugendlichen, sie waren zwischen 14 und 21 Jahre alt, wurden auf die brutalste Art gezüchtigt. Eine eigene Zelle im Keller wurde für die Verabreichung der Schläge genutzt. Es galten furchtbare Regeln, mit Handschellen mussten die Jugendlichen von 5 bis 22 Uhr arbeiten. An den Türen der Zellen findet man eingeritzte Markierungen, wo die jungen Insassen die Tage zählten. Der Platz an dem sich das Gefängnis befindet war für eine derartige Einrichtung wie geschaffen. Mitten im Ort, aber doch völlig unsichtbar vor den Augen der Allgemeinheit. "Der Versuch, von Anrainern der damaligen Zeit Informationen zu erhalten, scheiterte", berichtet Wolfgang Giegler weiter. Niemand kann oder will sich an diese Zeit erinnern, über die Geschehnisse wird bis heute geschwiegen. Eine Möglichkeit, warum niemand mehr über diese Zeit weiß, könnte sein, dass die Weisung für den Bau des Gefängnisses von oben kam und die Gemeinde nicht eingebunden war. Das Gefühl beim Betreten der Räumlichkeiten ist beklemmend, die Kälte sowie die Optik der alten Gemäuer lassen erahnen wie schlimm es gewesen sein muss, hier eingesperrt gewesen zu sein.