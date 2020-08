Rotes Kreuz: Blutspendeaktionen finden statt



BEZIRK TULLN. In kleinen Schritten geht es zurück in Richtung Normalität. Doch durch die Wiederaufnahme des Alltagslebens steigt auch der Bedarf an Blutkonserven wieder an. Das Rote Kreuz bittet daher weiterhin um Teilnahme an den fortlaufend stattfindenden Blutspendeaktionen. Denn bei der Blutversorgung gibt es keine Corona – und auch keine Sommerpause. Blutspenden rettet Leben.

Blutspenden: Sicher und wichtig

Wer mittels Blutspende zum Lebensretter werden möchte, kann beruhigt sein: Die Verweildauer bei Blutspendeaktionen ist sehr kurz – die Vorbereitung wird schnellstmöglich abgewickelt, die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten. Zu Blutspendeterminen kommen sollte nur, wer sich gesund und fit fühlt. Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder ähnliche Symptome sind immer ein Ausschlussgrund vom Blutspenden. Spender müssen außerdem bis zu zwei Wochen nach ihrer Spende daran denken, Veränderungen ihres Gesundheitszustandes dem Blutspendedienst zu melden. Spender werden gebeten, nur allein zur Blutspende zu kommen, auch dort ans Abstand halten zu denken und sich an vor Ort kommunizierte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu halten.

Infos & Termine

Blut rettet im Notfall Leben und kann durch nichts ersetzt werden. In Österreichs Spitälern werden täglich durchschnittlich 1.000 Blutkonserven benötigt. Das Rote Kreuz veranstaltet deshalb weiterhin zahlreiche Blutspendeaktionen und bittet um die unveränderte Unterstützung der Bevölkerung.

Blutspenden können Menschen ab 18 Jahren, die gewisse medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. Informationen zur Blutspende und zu Terminen oder möglichen Terminänderungen gibt es unter www.blut.at und 0800 190 190.

Der nächste/die nächsten Termin/e im Bezirk

8.8. 10 bis 13, 14 bis 17.30 Uhr, Neue Volksschule Tulln, Tullner Straße 6, 3434 Tulbing

7.8., 16 bis 19.30 Uhr, Schloss Judenau, Speisesaal, 3441 Judenau

25.7. 14-17.30 Uhr, Purkersdorf, Bachgasse 10, Stadtsaal

26.7. 9-12, 13-18, Böheimkirchen, Marktplatz 2, Rathaus, Festsaal

22.7., 16 bis 20 Uhr, Kirchberg am Waram, Auf der Schanz 5, Wagramhalle

19.7., 8.30 bis 12 und 13 bis 15 Uhr: Donauhof, Pappelallee 1, 3435 Zwentendorf

9.7., 16 bis 20 Uhr, Volksschule Königstetten, Johann Gruber-Promenade 31-35

Freitag, 3. Juli, 11 bis 13 und 14 b is 17.30 Uhr in Tulln, Rot Kreuz-Bezirksstelle, Doktor-Karl-Landsteiner-Straße 1, 3430 Tulln

Freitag, 26. Juni, 13 bis 17.30 Uhr und

Samstag, 27. Juni, 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr: Klosterneuburg, Leopoldstraße 21, Altes BH-Gebäude

28. Juni, 8 bis 12.30 Uhr, Sieghartskirchen, Wiener Straße 12, Gemeindeamt, Kulturpavillion.