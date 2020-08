TULLN. Landesrat Martin Eichtinger: „Die Kinderherzen erfreuten sich am 15. August an abwechslungsreichen Mitmachstationen und einem bunten Rahmenprogramm.“

Zu Mariä Himmelfahrt wurde die GARTEN TULLN mit ihren mehr als 70 ökologisch gepflegten Schaugärten zu einem riesengroßen Spielplatz. Neben dem 10.000 Quadratmetern großen Abenteuer- und Naturspielplatz mit riesigem Schiffswrack, geräumigen Baumhäusern oder den Rücken blauer Wale konnten sich die Kinder beider Minigolfbahn, beim Keschern im Gartenteich und vielen weiteren Stationen versuchen. Die Rosenballettschule Tulln begeisterte Jung und Alt mit ihrer Darbietung. „Auf der GARTEN TULLN können Kinder in der Natur spielerisch auf eine spannende Entdeckungsreise gehen“, so DIE GARTEN TULLN GeschäftsführerFranz Gruber. Bodentrampoline oder das Sand-Wasserspiel ermöglichen mobilitätsbeeinträchtigten Kindern sich zu entfalten. Alle Stationen und Programme wurden unter strengen Sicherheitsmaßnahmen abgehalten.