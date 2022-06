Das wir nur diese eine Erde haben und deshalb besonders gut auf sie achten sollten, ist ja wohl klar. Umso weniger Verständnis habe ich dafür, weshalb Müll in unseren Wäldern, Bächen und Seen landet. Das gleiche gilt für Chemikalien oder Öl, dass teilweise im Meer entsorgt wird und somit unsere Umwelt verschmutzt. Wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und gar nicht erst Müll achtlos wegwerfen. Trennen und Recyceln sollte selbstverständlich sein. Ebenso sollten wir uns nicht "zu schade sein", arglos weggeworfenen Müll einfach selbst aufzuheben und fachgerecht zu entsorgen. Denn wir sind eins und eine Gemeinschaft und so sollten wir uns auch verhalten. Wir als Bezirksblätter wollen mit dieser Sonderausgabe zum Thema Umwelt und Natur nochmals verdeutlichen, wie wichtig Nachhaltigkeit für uns alle ist. Wir wollen unserem Motto „Aus Liebe zur Region“ treu sein, da unsere Natur ein wichtiger Bestandteil von unserem schönen Österreich ist – denn was wären wir ohne sie?

