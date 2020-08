"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Beste liegt so nah?"

Dieses abgewandelte Sprichwort ist die Devise für Zwentendorf, besonders für das Projekt "Im Zwentrum". Hier stellen die Zwentendorfer_innen im Corona-August 2020 ihre Sesseln raus. Man zeigt das, was man möchte oder kann. Und so entsteht Spannendes, Überraschendes und Überwältigendes.

So geschehen am Freitag, den 14. August 2020 von 18 bis 20 Uhr. Die Studio-Türen im Hof Weißmann, eine aufgelassene Tischlerei in der Schulgasse, öffneten sich und Pimpfy & friends "gaben Gas". "Purble Rain", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" oder "Summer Time", also die richtig guten Klassiker von Rock und Pop überraschten und begeisterten die Zwentendorfer_innen, besonders auch wegen der Qualität in Umgang mit Stimme und Instrumenten. Pimpfy Cosndola & friends zeigten eine Kostprobe ihrer jahrelangen Spielroutine und Virtuosität.

"Gerne würden wir bei der August-Aktion „ Im Zwentrum“ am Programm teilnehmen. Wir sind ein österreichisches Musiklabel und wegen des Abrisses unseres alten Studios im 21. Bezirk sind wir in Eure schöne Gemeinde umgesiedelt. Wir sind Mieter der Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Weißmann und sind im Begriff, in der Gemeinde Zwentendorf mit einem neuen Studio für Musik Fuß zu fassen und neu durchzustarten. Unsere Studiomusiker sind gerne bereit sich für diese Aktion zu präsentieren." So fasst der Veranstalter und Manager Gerhard Benesch das Entgegenkommen der Studiomusiker zusammen.

Weitere Kostproben gibt es am 21. und am 28. August mit den Bluesbuam.

Also: Bevor wir in die Ferne schweifen, schauen wir doch mal unsere nähere Umgebung an und entdecken wir die Vielfalt, die uns umgibt. Seltsam, dass wir oftmals einen Virus benötigen, um umzudenken.

Natürlich läuft dieses Projekt im gehörigen Abstand ab.

Fotos: Julia Sandor

Text: Marika Ofner