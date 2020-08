Einsatz der FF Michelhausen

Die Feuerwehr Michelhausen wurde am 27. August zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der L 2090 (Hl-Hahn Begleitstraße) in der Nähe vom Betonwerk, kam eine Lenkerin mit Korneuburger Kennzeichen mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Als die Feuerwehr eintraf war der Rettungsdienst und der Notarzt bereits vor Ort. Die Frau wurde zunächst versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus St. Pölten transportiert. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei barg die Feuerwehr das Wrack. Die umherliegenden Fahrzeugteile wurden ebenfalls eingesammelt.

Im Einsatz:

· FF Michelhausen mit drei Einsatzfahrzeugen

· Rotes Kreuz Tulln mit Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug

· Polizei Atzenbrugg