Fact Box: Gartenbaumesse

Die Gartenbaumesse findet statt von Donnerstag, 3. bis Montag, 7. September 2020 Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 UhrSonderpreis 2020: Eintritt für Erwachsene €12,-- ermäßigt: €10,--

Ein Eintritt – Zwei Gartenhighlights! 2020 erwartet wieder alle Besucher derGartenbaumesse Tulln ein ganz besonderes Highlight. Mit der Eintrittskarte aufdie Messe kann auch das Gelände der benachbarten GARTEN TULLN besucht werden. Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at

Aktuelle Information COVID-19

Ein eigener COVID-19 Beauftragter der Messe Tulln ist für die Umsetzung vor Ortzuständig und während der gesamten Messedauer jederzeit erreichbar. Unter anderem werden Desinfektionsinseln am gesamten Messegelände aufgestellt und die Hygienemaßnahmen verschärft. Für die gesamte Messedauer ist ein Einsatzteam des Roten Kreuz vor Ort. Die Verhaltensregeln werden bei den Eingangsbereichen auf Tafeln an die Besucher kommuniziert. In den Sonderschauen wird die Gangbreite mindestens 4 Meter betragen. Die Eröffnungsfeier wird im Freien vor der neuen Donauhalle stattfinden. Aktualisierte Details dazu werden rechtzeitig vor der Messe veröffentlicht.