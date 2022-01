Am Abend des 2. Jänners wurden die Feuerwehren Sieghartskirchen und Elsbach zum ersten Einsatz im Jahr 2022 alarmiert. Auf der LB1 zwischen Sieghartskirchen und Elsbach wurde ein Fahrzeugbrand gemeldet.



SIEGHARTSKIRCHEN. Unverzüglich, bereits während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg. Schon aus der Ferne konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug wahrgenommen werden. Die Insassen des PKWs hatten noch versucht mit einem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen und sich dann glücklicherweise noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Seitens der Feuerwehr wurde die Schnellangriffs-einrichtung mit Schaum vorgenommen um die Flammen abzulöschen. In Folge wurde mit dem Hochdruckrohr das Fahrzeug gekühlt um eine Wiederentzündung zu verhindern. Mit dem Spreizer wurde die Motorhaube aufgehebelt, um auch dort alle Brandherde zu erreichen. Fortwährend wurde mittels Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert. Im Anschluss wurde das Fahrzeugwrack von der Einsatzstelle entfernt und sicher abgestellt.