Das Bildungs- und Heimatwerk Sieghartskirchen sammelt in Kooperation mit dem Verein KUBE – Begegnung durch Kunst - Fotos aus dem alltäglichen Leben.

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Gesucht werden Fotos als lokalhistorisches Zeitdokument von Rezepten, Texten, Bauvorhaben, Naturereignissen (z.B.Trockenheit), historisch relevanten Begebenheiten, Porträts , Videos, und vieles mehr, die die herausfordernde und belastende Zeit oder auch glücklichen Momente in der Zeit der Corona-Pandemie im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Sieghartskirchen zeigen. Anschließend ist geplant, daraus eine Galerie der Fotos und Videos zeitgleich mit einer Schau von Kunsthandwerken, Brotverkostung der „Krisenrezepte“, Ausstellung von Mund- Nasen-Schutz- Masken etc. unter Einbeziehung der lokalen Betriebe und Gastronomie

im Kulturpavillon Sieghartskirchen zu organisieren.

MACHEN SIE MIT:

Senden Sie Ihre Fotos in möglichst guter Auflösung an bhw.sieghartskirchen@gmail.com Durch die Einsendung stimmen Sie einer Veröffentlichung zu. So kann eine wertvolle Dokumentation - eine Topothek - entstehen! Das BHW Sieghartskirchen freut sich auf zahlreiche Einsendungen!