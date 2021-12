TULLN. Viele Kinder wünschen sich vom Christkind ein Haustier. Manche Eltern besorgen dies auch oft als Verlegenheitsgeschenk, weil "nichts Besseres" eingefallen ist, oder weil gerade die Idee aufgekommen ist, dass so ein "Viecherl" gar nicht mal so schlecht wäre. Leider wird sehr wenig an die Verantwortung, die man mit einem Haustier, egal ob Hund, Katze, Maus, Vogel oder sonstigem Liebling, übernimmt, gedacht. Ein Tier braucht Platz, Futter und vor allem Zeit, Liebe und Geduld. Dessen sind sich viele Tierhalter nur anfangs bewusst. Wenn man dann mit seinem neuem Familienmitglied überfordert ist, landet es mit viel Glück im Tierheim. Etliche Tierchen werden auch ausgesetzt. Ist das Sinn der Sache? Nein! Eine Tieranschaffung sollte gut überlegt sein und mit der ganzen Familie abgesprochen werden. Außerdem sollte man versuchen ein armes Wesen aus dem Tierheim zu holen, anstatt sich vielleicht ein krankes Tier von illegalen Massenzüchtern, wo die Tiere unter erbärmlichsten Zuständen gehalten werden, zu erwerben. Andrea Radlherr, Kleintierambulanz Tulln:

"Bei vielen unserer Kindern steht ein Vierbeiner ganz oben auf dem Wunschzettel fürs Christkinderl. Die Entscheidung für ein Haustier muss wohl überlegt getroffen werden. Denn sonst kommt es jedes Jahr zu Tragödien nach dem Fest und hunderte Tiere landen im Tierschutzhaus oder sogar auf der Straße. Deshalb mein dringender Apell , wie jedes Jahr zu dieser Zeit: bitte keine lebenden Geschenke!"

Ein Haustier ist auf den Schutz des Menschen angewiesen und vertraut auch darauf. Deshalb ist es unverantwortlich dieses Vertrauen zu missbrauchen und die Herzen dieser Lebewesen zu brechen, indem man sie einfach abschiebt, wenn man merkt, dass so eineTierhaltung doch auch mit Arbeit, Zeit und Geld verbunden ist. Bei Zweifel in einem der Punkte ist es wohl besser den Kindern die altbewährten Geschenke unterm Christbaum zu legen. Denn auch mit Puppe und Teddybär kann man knuddeln und es leidet im Fall der Fälle niemand darunter.

"Wir passen extrem auf und führen lange Vorgespräche mit den Interessenten um solche Spontanentscheidungen so gut es geht zu vermeiden",

so Andrea Stark, Tullner Pfotenhilfe.