Agenden von A wie Anerkennung der Vaterschaft bis W wie An-, Ab- oder Ummeldung eines Wohnsitzes.

BEZIRK TULLN. Sie haben sich nun doch entschlossen, kurzfristig auf Urlaub ins Ausland zu düsen? Doch leider ist der Pass abgelaufen? Ein Problem ist das nur für die St. Andrä-Wörderner, die bisher Anträge für Pässe und Personalausweise beim Gemeindeamt einbringen konnten. Das geht jetzt nur bei der Bezirkshauptmannschaft. Welche Tätigkeiten Gemeinden durchführen, wie viele Stunden in der Verwaltung in den Gemeindestuben getätigt werden – die BEZIRKSBLÄTTER haben nachgefragt. Gesamtstunden sowie die Teilzeitstunden der Gemeindeämter wurden erhoben (siehe Artikel rechts), bis auf Zwentendorf – hier wurde keine Auskunft gegeben. Gesamt werden jährlich 333.424 Stunden geleistet, 22,54 Prozent davon in Teilzeit.

Vollzeit in drei Gemeinden

Bis auf zwei Vollzeit-Arbeitsplätze setzt Bürgermeister Roland Nagl auf Teilzeit in Königstetten: "Als Wiedereinstieg ist das optimal für Mütter mit kleinen Kindern", sagt er. Spitzenreiter in Sachen Teilzeit sind die Gemeinden Judenau-Baumgarten und Michelhausen. In Judenau liegt man bei 70,59 und in Michelhausen bei 70,15 Prozent. Ausschließlich Vollzeitarbeitsplätze gibt es in nur drei Gemeinden im Bezirk: In Großriedenthal, Kirchberg und Königsbrunn. "Das hat sich nie anders ergeben", sagt Bürgermeister Wolfgang Benedikt und fügt hinzu, dass man (aber das fließt nicht in die Bezirksblatt-Erhebungen ein) auch beim Wasserverband von Halbtag auf Vollzeit aufgestockt habe.

Doch wie viele Stunden werden jährlich pro Einwohner aufgewendet? Ja, auch zu diesem Vergleich haben wir uns hinreißen lassen: Durchschnittlich sind es im Bezirk 3,38 Stunden jährlich. Acht Gemeinden liegen über dem Durchschnitt, angeführt von Tulln mit 6,53 Stunden pro Jahr pro Bürger, Königsbrunn mit 4,77 und Grafenwörth mit 4,23.

Umfassende Ausbildung

Gemeinden sind aber nicht nur für die Bürger da, sie widmen sich auch der Ausbildung: "Zwei Lehrlinge (Verwaltungsassistent) wurden ausgebildet, einer ist mit der Ausbildung fertig, weitere fünf von den 17 Beschäftigten sind auch aus der eigenen Lehrlingsausbildung", zeigt sich St. Andrä-Wörderns Amtsleiter Peter Ohnewas stolz.

Aber wussten Sie eigentlich, dass einige Gemeinden mehr Agenden haben als andere? Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband, Mittelschulgemeinden, Abwasserverband – das bedeutet Arbeit. Etwa auch in Sitzenberg-Reidling, wie Amtsleiter Gerhard Hartweger informiert: "In der Verwaltung der Gemeinden sagt die Zahl des Personals nichts über die Betätigungsfelder aus. Gemeinden mit Standesamt haben natürlicherweise mehr Personal. Gemeinden mit KG's oder GesmbH's, wo Personal ausgelagert wird, haben dann weniger Personal ebenso Gemeinden, wo Verbände hoheitliche Aufgaben besorgen". So etwa auch in den Gemeinden Grafenwörth, Großweikersdof, Judenau-Baumgarten, Michelhausen oder Sieghartskirchen: Bürger, die mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in diesen Gemeinden gemeldet sind, können nämlich hier auch weiterhin ihre Anträge auf Pässe einbringen.

Hier ein Überblick

BEZIRK TULLN. Wie im Artikel oben beschrieben, haben wir die Stunden in den Gemeindestuben erhoben – Verwaltungsstunden gesamt pro Jahr, davon Teilzeit in Prozent, sowie die Stunden/Bürger/Jahr angegeben:

Absdorf: 9.100/8,57/3,76;

Atzenbrugg: 9.204/32,20/2,55 ;

Fels: 7.722/37,71/2,70;

Grafenwörth: 15.210/17,95/4,11;

Großriedenthal: 80/0/3,9 ;

Großweikersdorf:13.000/20/3,56;

Judenau: 7.072/70,95/2,62 ;

Kirchberg:12.480/0/2,88;

Königsbrunn: 6.240/0/4,77;

Königstetten: 6.500/6.500/2,43;

Langenrohr: 8.840/52,94/3,14;

Michelhausen: 6.968/70,15/1,76;

Muckendorf: 6.500/68/3,05;

Sieghartskirchen: 28.132/33,46/305;

Sitzenberg-Reidling: 7.280/42,86/2,67;

Sankt Andrä-Wördern: 33.540/13,18/3,32;

Tulbing: 13.780/39,62/3,61;

Tulln: 120.952/8,86/6,53;

Würmla: 5.824/28,57/3,35;

Zeiselmauer: 10.920/23,81/3,68 ;

Zwentendorf: k.A.

Was unsere Gemeinden leisten ... 620 Mio. Euro investieren die Gemeinden jährlich in Straßenbau und öffentlichen Verkehr; es gibt 585 kommunale Büchereien, etwa 1.000 Polizeiinspektionen, 2.095 Bürgermeister, etwa 40.000 Gemeinderäte, 79.150 km Trinkwasserleitungen, 13.700 km Radwege, 4.487 Freiwillige Feuerwehren, 341.000 Mitglieder, 4.422 Pflichtschulen werden österreichweit von den Gemeinden erhalten.

Quelle: Österreichischer Gemeindebund.