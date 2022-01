In Großriedenthal wird aktuell eine Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem freien Feld geplant. Errichtet werden soll die vier Hektar große Anlage von der „WEB Windenergie AG“.

GROßRIEDENTHAL. Kritik an dieser irrsinnigen Art von Versiegelung übt FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors: „Für diese vier Hektar große PV-Anlage sollen elf Hektar Boden brachgelegt werden. Solange es freie Flächen auf Hallen, Schulen, Wohnhausanlagen, Einkaufszentren oder bei Großparkplätzen gibt, brauchen wir nicht über Anlagen im Grünland nachdenken. Dachflächen vor Freiflächen!“.

"Geplante PV-Anlage in Großriedenthal sorgt für Wirbel und zeigt Doppelmoral der ÖVP", so Bors. ÖVP-Funktionäre predigen immer wieder, dass der Bodenverbrauch ein Ende haben muss. Das Projekt „Sonnenweiher“ in Grafenwörth oder die neue PV-Anlage in Großriedenthal zeigt die Doppelmoral der ÖVP. Alleine bei diesen beiden Projekten werden aktuell in der Region Wagram dutzende Hektar von ÖVP-Bürgermeistern verbaut.