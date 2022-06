Rund 1.100 Wohneinheiten befinden sich bei der WETgruppe pro Jahr in Bau (und Sanierung). Dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit Land und Gemeinden und dem nötigen Verständnis für die Wünsche der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft die WETgruppe maßgeschneiderte Wohnlösungen nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit. Wir bauen heute für das Niederösterreich von morgen.

ABSDORF (PA). Ein partnerschaftliches Zusammenwirken mit dem Land Niederösterreich, den Gemeinden, den Partnerunternehmen und Baufirmen sowie mit den Bewohnern der Wohn- und Reihenhausanlagen ist für die WETgruppe selbstverständlich. Nur so gelingt es uns, unter herausfordernden Bedingungen attraktiven, leistbaren Wohnraum in ganz Niederösterreich umzusetzen.

Die Gleichenfeier für unser Objekt in Absdorf, Nordberggasse 10 fand am 22. Juni 2022 im Beisein von Herrn Christoph Kaufmann, Abgeordneter zum NÖ Landtag.

Die WETgruppe | WET errichtet mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in 3462 Absdorf, Nordberggasse 10, eine Reihenhausanlage bestehend aus 10 Reihenhäusern, welche in Miete mit Kaufoption vergeben werden. Für die optimale Raumtemperatur in den Reihenhäusern, mit Wohnnutzflächen von ca. 102 Quadratmeter, sorgt eine Fußbodenheizung. Jedes Reihenhaus verfügt über eine Freifläche in Form einer Terrasse. Die Reihenhausanlage wird nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung errichtet.