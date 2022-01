Corona -Testpersonen stehen eine Stunde lang vor versperrter Tür. Alte Menschen, Kranke und Kinder waren dem nasskalten Wetter unnötig lange ausgesetzt.

TULLN. Montag, 24. Jänner, morgens: Gerlinde Schwarz, eine 64 Jahre alte Frau aus Heiligeneich, steht in der Frauentorgasse in Tulln vor der Teststraße, zusammen mit ungefähr 30 anderen Menschen und wartet auf die Corona-Testung. Da stehen alte Leute, Kranke und Menschen mit teilweise kleinen Kindern. Manche kommen von weiter her. Schwarz ist Hochrisikokontaktperson, sie muss die Testung hinter sich bringen. Die Teststation müsste schon seit 8 Uhr geöffnet sein, doch um 8:50 Uhr sind die Pforten immer noch geschlossen, während die Menschen angestellt sind und auf Öffnung warten. Einigen der Testbereiten ist es mittlerweile zu kalt und sie verlassen den Ort. Um 8:45 verlässt Schwarz die Geduld, sie ruft bei der "Corona-Hotline" in der Landesstelle St. Pölten an, um nachzufragen. Um 8:55 Uhr gingen die Türen auf und man gewährte endlich Einlass.

Ausfall wegen Krankheit

"Es ist alleine schon von der Beschilderung her schlecht organisiert. Ich bin es gewohnt zu warten, aber in der Kälte, und noch dazu so lange, das ist eine Frechheit. Vor allem für die kranken Menschen und die Kinder ist es eine Zumutung, ein großer Saustall", so Gerlinde Schwarz. Eine Krankenstandsmeldung sei der Grund der Misere, heißt es auf Anfrage aus dem Büro von Landesrätin Königsberger Ludwig. Die Organisation einer Nachbesetzung hätte eine Stunde in Anspruch genommen.