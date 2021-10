ZWENTENDORF. Ein Unfall im Atomkraftwerk – und jetzt? Wie rettet man Arbeiter aus der radioaktiven Umgebung? Weitere Menschen in das Kraftwerk schicken ist ethisch nicht vertretbar, doch was sonst?Diesem Problem widmen sich die Teilnehmer des „Hackathon“, der vergangene Woche wieder im AKW Zwentendorf stattfand. Dort können die teilnehmenden Teams aus den USA, Großbritannien, Polen, Schweiz, Deutschland und Österreich alle zwei Jahre ihre Roboter und Drohnen in echter Radioaktivität austesten. Neben der Schwierigkeit der Radioaktivität für die Roboter, stellen auch die dicken Betonmauern des Kraftwerks ein Hindernis für die Funkwellen dar. Ziel jedes Teams ist mit ihrem Roboter die radioaktive Quelle in einem Rohr zu finden und diese zu verschließen. Möglich macht diese weltweit einzigartige Veranstaltung das österreichische Bundesheer, welches die radioaktiven Proben zur Verfügung stellt. „Wo immer diese Energiequellen da sind, besteht die potentielle Möglichkeit, dass ein Unfall passiert. Und darauf müssen wir vorbereitet sein“, so Brigadier Michael Janisch. Auch wenn direkt in Österreich keine Atomkraftwerke aktiv sind, sind in der nahen Umgebung denkbare Gefahrenquellen, die uns im Ernstfall betreffen. Jedoch ist man leider noch weit davon entfernt die Situation im Griff zu haben.