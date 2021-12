Trotz pandemiebedingter Einschränkungen rechnen Experten auch zum bevorstehenden Jahreswechsel mit schweren Verletzungen durch pyrotechnische Gegenstände – und warnen besonders vor der Verwendung von nicht den Prüfnormen entsprechenden Artikeln.

TULLN. Im letzten Jahr kam es trotz weitreichender Verbote europaweit zu schweren Unfällen mit pyrotechnischen Artikeln – einige davon sogar mit tödlichen Folgen."In Tulln waren die letzten Jahre zum Glück keine Vorfälle, ich rate der Bevölkerung aber trotzdem zur Vorsicht im Umgang mit Feuerwerksartikeln", so Gerald Strenn, Kommandantstellvertreter der Feuerwehr Tulln. Österreichweit gab es rund um den Jahreswechsel mehrere Schwerverletzte durch Knallkörper oder Raketen. Neben unsachgemäßer und leichtsinniger Verwendung gelten illegal im Ausland erworbene Pyrotechnikartikel oder Selbstlaborate dabei als besonders häufige Ursache für schwere oder gar tödliche Verletzungen.

Viele wissen nicht, woher ihr Feuerwerk stammt.

In einer repräsentativen Erhebung hat das KFV Details zur Nutzung von Feuerwerkskörpern durch Privatpersonen erhoben. Die Ergebnisse zeigen: Der überwiegende Anteil der befragten Feuerwerksnutzenden (87 Prozent) kauft die von ihnen verwendeten pyrotechnischen Artikel selbst ein. Dennoch wissen 43 Prozent der Befragten nicht, aus welchem Produktionsland die gekauften Produkte stammen. Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der Feuerwerksnutzenden war sich zudem unsicher, ob die erworbenen Artikel in Österreich überhaupt erlaubt sind. Drei Prozent der Feuerwerksbegeisterten geben an, Feuerwerkskörper auch im Ausland zu kaufen – 86 Prozent von ihnen geben günstigere Preise als Motiv an, 37 Prozent erhoffen sich „bessere Effekte“. Diese vermeintlichen Vorteile können jedoch sehr schnell ins Gegenteil umschlagen, denn:



„Der Eigenimport von Feuerwerkskörpern kann nicht nur nach dem Pyrotechnikgesetz illegal sein, sondern birgt aufgrund möglicher Verarbeitungsmängel auch ein unkalkulierbares Risiko“.

, warnt Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KFV. Jeder Zwanzigste bastelt selbst, obwohl Fachkenntnisse fehlen. Dann gibt es noch die illegale Verwendung pyrotechnischer Gegenstände in der Silvesternacht. In vielen Fällen handelte es sich um nicht zertifizierte, minderwertige Ware. „Die Verwendung derartiger Erzeugnisse ist aufgrund mangelnder Qualitätskontrollen mit einem hohen Sicherheitsrisiko verbunden. Aufgrund zu geringer Verzögerungszeiten und Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung ist selbst unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen die Verletzungsgefahr unverhältnismäßig hoch“, so Kaltenegger. Zertifizierte Ware erkennt man unter anderem am CE-Zeichen in Verbindung mit der Zulassungsnummer sowie am Vorhandensein einer deutschen Gebrauchsanleitung am Artikel.