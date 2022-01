TULLN. Jedes Jahr ist sie im Gespräch, die Hühnergrippe - H5N1, eine infektiöse Bronchitis, auch Vogelgrippe genannt gab es immer und dieser Virus verändert sich ständig. Verbreitet wird sie durch Wildvögel, vor allem Wasservögel wie Höckerschwäne, Enten und Gänse. Die Virusübertragung findet über die Ausscheidung vom Urin, Speichel und Kot statt (Ein Kothäufchen beinhaltet ca. zehn Millionen Viren). Viele Leute verwechseln die Geflügelgrippe mit der Geflügelpest, doch das sind zweierlei Paar Schuhe.

TULLN. "Gegen die Geflügelgrippe ist man machtlos. Man kann nur vorbeugen, sie sehr genau beobachten, sich mit den Verbänden vernetzen, Hygienevorschriften einhalten und aufmerksam seinen Hühnerhof pflegen. "Österreich wird von der "Bio Security" genauestens beobachtet um eine Einschleppung dieser Krankheiten bestmöglichst zu verhindern. Würde ein Ansteckungsfall bekannt, so wäre um den betroffenen Tierhalter eine Schutzzone von zehn Kilometer Umkreis. Wenn ein Tier eines Hühnerhofs betroffen ist, muss leider der ganze Bestand entsorgt werden, da die Ansteckungsgefahr zu groß ist und diese Tiere sowieso an diesem Infekt verenden würden. Für Freilandhühner gilt die Stallpflicht, ausser der Hühnerbestand ist unter 51 Hühner. Die Eier von Stallhühnern dürfen laut EU Verordnung noch 16 Wochen nach Stallhaltung als Freilandeier verkonsumiert werden. Gegen Geflügelpest gibt es eine Impfung. Tatsächlich werden Österreichs Hühner seit 30 Jahren mit einer 5 -fach Corona Impfung immunisiert. Gegen die Vogelgrippe gibt es leider noch keinen Impfstoff", so Norbert Diglas, Geflügelhof aus Feuersbrunn.

"Die Risikogebiete sind entlang der Donau, an Flüssen und Seen. In Österreich ist kein Fall in kommerzieller Geflügelhaltung bekannt und wir tun alles in unserer Macht stehende, damit es so bleibt. Es wurden im Gebiet Krems, Wien und der Steiermark infizierte Hockerschwäne und Wildvögel gefunden. Im Hobby - Hühnerhalterbereich ist ein Fall im Bezirk Fischamen und einer im Bezirk Leibnitz bekannt. Schlimmer ist es in andern Ländern wie Italien, Ungarn oder Polen. Es besteht im Moment keine Gefährdung für den Verzehr von Fleisch und Ei. Ich möchte der Bevölkerung raten die Wildtiere nicht anzulocken und nicht zu füttern. Bitte auch den Kontakt zu toten Tieren vermeiden. Bei starker Staubentwicklung ist auch eine indirekte Ansteckung über die Luft möglich. Häufig verschleppt der Mensch mit seiner Stallkleidung, dem Schuhwerk o.ä. den Erreger", rät dringend Harald Schliessnig, österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung in Tulln.