Die Zwentendorfer_innen stellen im August im Zwentrum ihre Sesseln raus und „tun was“. Ein unkompliziertes Projekt, das Spaß macht. Ein gemeinsames Projekt der Vitalen Gemeinde Zwentendorf, dem Wirtschaftsnetzwerk Zwentendorf und der Marktgemeinde Zwentendorf. Mit tatkräftiger Unterstützung der Alleskönner des Bauhofes der Marktgemeinde Zwentendorf.

"Mit diesem Projekt entdecken wir die Vielfältigkeit und die Schönheit von Zwentendorf. Man begibt sich in den öffentlichen Raum, wird durch die Sitzgelegenheiten ermutigt sich niederzulassen, zu plaudern oder auch teilzunehmen. So entdecken wir wie das Zwentrum als öffentlicher Kommunikationsraum funktioniert und ist gleichsam ein Diskussionsanstoß für die Zentrumsgestaltung in einigen Jahren." So sind sich die Akteure einig.

Hier haben wir die ersten Impressionen zusammengefasst:

- Die Eröffnung mit dem Finale des Elephant Walks der Music and Dance Factory Zwentendorf durch ganz Zwentendorf, der Vernissage des Fotowettbewerbs, mit den Fotos, die jetzt an drei Spots in Zwentendorf zu sehen sind und der Gewinnverlosung,

- der Aufstellung der Garnituren der Flugzeit, der Pflanzsäcke und der trockenresistenten Bäume - und der ersten Events mit Traumfänger basteln und Fahrradschnell-Check von Fahrradtechnik KOWI.

Den ganzen August sind laufend Pop-ups. Alle hier nachzulesen und laufend werden sie mehr.