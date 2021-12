Die neue Park & Drive Anlage an der Anschlussstelle S5 Kirchberg am Wagram geht nunmehr in Betrieb. Sie bietet in der ersten Ausbauphase 16 Pkw-Stellplätze.

KIRCHBERG/WAGRAM. Landesrat Ludwig Schleritzko hat am am 17. Dezember 2021, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Dr. Josef Fiala (Vorstand der ASFINAG), NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker und Vizebürgermeister Erwin Mantler die offizielle Inbetriebnahme der Park & Drive Anlage Ast. S5 Kirchberg/Wagram vorgenommen. Voll stolz erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko:



„Mit der guten Zusammenarbeit von Asfinag, dem Land NÖ und der Gemeinde Kirchberg/Wagram können wir mit der Errichtung von P&D Anlagen, wie hier im Zuge der Stockerauer Schnellstraße S 5, dem großen Ziel, Autofahrten zu reduzieren, wieder einen Schritt näherkommen.“

Um ein geordnetes Abstellen der Fahrzeuge zu ermöglichen wurde eine Bodenmarkierung aufgebracht. In den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für mehr Sicherheit.

Die Ausgestaltung der Park & Drive Anlage wurde von der Straßenmeisterei Kirchberg am Wagram ausgeführt. Die Erhaltung der Park & Drive Anlage wird von der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram übernommen. "Ein Baustein für ein multimodales Verkehrsnetz ist der Ausbau von Park and Drive Anlagen. Als moderner Autobahnbetreiber unterstützen wir daher aktiv den individuellen Mobilitätsmix“, sagt ASFINAG Vorstand Josef Fiala. „Bereits heute schon stehen auf Park and Drive Anlagen in Niederösterreich knapp 2.000 Stellplätze zur Bildung von spritschonenden und damit umweltfreundlicheren Fahrgemeinschaften zur Verfügung.“