In Tulln entsteht bis 2023 auf 4.200 m² Gesamtfläche das reale „Haus der Digitalisierung“ – die Herzkammer der Digitalisierung in Niederösterreich.

TULLN (pa). Die Hauptnutzungen des Gebäudes umfassen einen Eingangsbereich inklusive Infopoint, einen Showroom- & Veranstaltungsbereich, einen Fachhochschulbereich, einen Gastrobereich mit Gastgarten, Büroeinheiten und Inkubator-Flächen. Im Rahmen des Projekts wird ein Parkdeck auf einem Nachbargrundstück errichtet.

Zeitgleich mit der öffentlichen Präsentation des Projektes im Juli wurde ein Prozess zur Anrainerkommunikation gestartet, um die Tullner bestmöglich in den Projektverlauf einzubinden. Seitdem wurden zahlreiche Gespräche geführt und Ideen und Meinungen ausgetauscht. Weiters wurden rund 500 Anrainer direkt angeschrieben und zu einer Dialog- und Informationsveranstaltung ins Tullner Rathaus eingeladen.

Information im Rathaus

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Eisenschenk hat das Digitalisierungsteam der ecoplus rund 30 interessierte Anrainer im Rathaus begrüßt. Die Besucher konnten sich bei fünf unterschiedlichen Themeninseln (Digitalisierung in Niederösterreich, Standort & Architektur, Erlebnis, Service & Begegnung, Mobilität am Campus und Campus Tulln – Raum für Bildung) informieren, mit den Experten des Projektteams austauschen, und Anregungen einbringen.

„Der Austausch mit den Anrainern ist uns sehr wichtig. Wir wollen die Tullner vom Haus der Digitalisierung begeistern und bei dessen Entwicklung mitnehmen. Aus diesem Grund setzen wir auf persönlichen Kontakt und direkten Dialog. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass dieses Angebot sehr gut angenommen wird. Wir werden den Dialogprozess weiter fortsetzen um die Anliegen und Ideen der Tullner auch in Zukunft abzuholen“, sind sich Bürgermeister Peter Eisenschenk und die ecoplus Projektverantwortlichen einig.