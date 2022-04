KIRCHBERG (PA). Nach zwei harten Jahren dank Covid, war der Irische Tanzsportverein das erste mal wieder bei einem Wettbewerb vertreten. Die fleißigen Tänzer und Tänzerinnen, die nie aufgegeben haben, die während den ständigen Lockdowns fleißig online weiter getanzt und geübt haben, wurden nun endlich für ihren Fleiß belohnt. Am 26. März 2022 nahmen sieben Tänzer und Tänzerinnen in Bratislava am Wettkampf teil und das mit Erfolg! Insgesamt haben sie elf Pokale ertanzt, sechs Tänzerinnen sind ins nächste Level aufgestiegen und unser Europameister Felix (13 Jahre) hat all seine Tänze gewonnen - was für großartige Voraussetzungen für die Irish Dance Weltmeisterschaft in den Osterferien!

"Marie (7 Jahre) und Elena (7 Jahre), unsere jüngsten Nachwuchstalente, haben das erste mal an einem Wettbewerb teilgenommen und gleich einen Pokal ergattert! Wir sind super stolz auf sie, weil die zwei Mädchen während den Lockdowns niemals aufgehört haben zu üben … und auch jetzt können sie ihre Füße nicht still halten!",

so Marion Andel, Tanzlehrerin für Irish Dance in Kirchberg am Wagram.



"Ebenfalls wünschen wir Felix alles Glück der Welt für die 50. Irish Dance Weltmeisterschaft am 10. April 2022 in Belfast!"

Wir freuen uns immer über junge Nachwuchstalente jeden Alters und der Einstieg in Irish Dance ist jederzeit in unserer Tanzschule in Kirchberg am Wagram möglich!

"Es macht Spaß, man findet viele Freunde und die Lehrerin ist so nett",

schwärmt Marie B, Schülerin der Irish Dance School Kirchberg.



"Vor allem die Sprünge gefallen mir am besten".

Und Pia B. kann dem nur zustimmen, sie findet die sogenannten "Jumps" ganz toll.



"Irish Dance ist so vielfältig, man kann immer neue Tänze lernen",

so das tanzbegeisterte Mädchen.



"Die Musik zusammen mit den coolen Schritten ist so schön"

, freut sich auch Elena K.

Theresa G. hingegen hat eine Freude damit, bei Wettkämpfen teilnehmen und dort gewinnen zu können. So ist für jede das Passende dabei.