115 Kinder von insgesamt 8 Volksschulen des Bezirks Tulln nahmen am Kiddy-10 Kampf teil.

TULLN (pa). Die Schüler der Sport Mittelschule Tulln betreuten die einzelnen Teams der Teilnehmer und sorgten als Wettkampfrichter für einen reibungslosen Ablauf. Bei den 1. und 2. Klassen gewann die VS Anton-Bruckner-Gasse aus Klosterneuburg. In der Kategorie 3. und 4. Klasse konnte sich die VS St. Andrä Wördern durchsetzen.