Kostenlose „TAschenbecher“ für weniger Zigarettenstummeln in der Marktgemeinde Sieghartskirchen

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Im Gemeindegebiet gibt es rund 60 Mülleimer, die wöchentlich von unseren Bauhofmitarbeitern entsorgt werden. Bei der Entsorgung von Zigaretten sind diese jedoch manchmal einige Schritte entfernt, und so werden häufig Zigarettenstummeln am Boden entsorgt. Ein einzelner Zigarettenstummel verunreinigt bis zu 60 Liter Grundwasser, die Chemikalien sind extrem schädlich für Flora und Fauna und das Mikroplastik bleibt bis zu 400 Jahre erhalten. In einer Kooperation hat der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln (GVA) der Marktgemeinde Sieghartskirchen auf Anfrage nun insgesamt 150 TAschenbecher zur kostenlosen Verteilung zur Verfügung gestellt. Mag. Katharina Hauser, Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln: „Die TAschenbecher sind gleich in mehrfacher Hinsicht umweltfreundlich, denn es handelt sich um „Pre-Formen“ für PET-Flaschen: PET-Flaschen werden im Recyclingprozess zerkleinert, gewaschen, getrocknet, geschmolzen und zu Granulat (sog. „Flakes“) verarbeitet. Aus diesen Flakes werden dann die Pre-Formen produziert und für eine neue PET-Flasche in die entsprechende Form „aufgeblasen“. Das heißt, die Taschenbecher sind quasi alte und neue PET-Flasche in einem.“Zum Wohle der Umwelt und der Mitmenschen freuen wir uns, wenn möglichst viele das Angebot der kostenlosen„Taschenaschenbecher“ bzw. sogenannten „TAschenbecher“ für die Entsorgung von Zigarettenstummel bis zur Entleerung beim nächstenMistkübel in Anspruch nehmen.„Die Taschenaschenbecher sind ab sofort in der Trafik Rostek, im Kaufhaus Hell und bei Berger am Platz kostenlos erhältlich.“, berichtet Bürgermeisterin Josefa Geiger und bedankt sich bei den Trafikanten in der Marktgemeinde für die großartige Unterstützung bei der Verteilung.„Wir hoffen, dass durch die TAschenbecher weniger Zigarettenstummel am Boden entsorgt werden und freuen uns, wenn die kostenlosen TAschenbecher in Anspruch genommen werden“, so Umweltgemeinderat Ing. Andreas Thomaso.