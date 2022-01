Die Polizeiinspektion Tulln an der Donau konnte zwei Täter ausforschen, die sich in einem Selbstbedienungsladen mit Lebensmittel ausstatteten, jedoch auf das Zahlen vergessen haben.



TULLN. Zwei österreichische Staatsbürger stahlen in 3435 Neusiedl, Feldgasse, im Selbstbedienungshofladen des Geflügelhofs Marschall Eier und Honig im Wert von 32,50 €.

Was die Täter nicht beachtet haben, die Tathandlung wurde von der dortigen Überwachungskamera aufgezeichnet.Bei der Vernehmung zeigten sie sich zum Diebstahl geständig. Schadenswiedergutmachung erfolgte.

„Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sehr und wir werden auch weiterhin in Verbundenheit gemeinsam mit der Bevölkerung auf unsere Sicherheit achten.

Ich danke allen Beteiligten für die achtsame Vorgangsweise und Klärung “, so Sonja Fiegl, Bezirkskommandantin, Tulln