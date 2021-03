SIEGHARTSKIRCHEN. Starke News aus Niederösterreich – das ist die neue "meinbezirk espresso" App (für iPhone und Android-Handys): Lokalnachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Freizeit.

Im Test

„In Zukunft werden wir die App beim ersten Kaffee in der Früh zwischen den morgendlichen Telefonaten nutzen, um uns rasch und unkompliziert einen Überblick zu verschaffen, welche Neuigkeiten es in der Region gibt“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger und Vizebürgermeister Gerald Höchtel.

So geht’s

Die Bedienung der "meinbezirk espresso" App ist kinderleicht und die Bezirke, aus denen Sie News sehen möchten, lassen sich jederzeit ändern. Einfach runterladen, installieren und loslesen.

Mit einem Wisch sind Sie auf dem Laufenden, was im Bezirk – oder auch in mehreren Bezirken – abgeht, und wissen über die aktuellen Nachrichten in Ihrer Region Bescheid. Die Bezirke, aus denen Sie News erfahren möchten, lassen sich jederzeit ändern.

"meinbezirk espresso" App:

Jetzt gratis downloaden im App Store und im Google Play Store.